Аналитика ISW, 28 октября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-28)▪️Силы РФ не добились значительного прогресса в районе Бахмута, в Донецкой обл. или где-либо еще.
▪️Путин и Шойгу объявили об окончании частичной мобилизации.
▪️Возможно, Путин пытается реабилитировать имидж Шойгу, чтобы противостоять влиянию провоенной группировки силовиков.
▪️Растущее влияние силовиков продолжает раскалывать провоенное сообщество РФ.
▪️ВСУ наступали в направлении Кременная и Сватово; на северо-западе Херсонской обл.
▪️РФ продолжала перебрасывать мобилизованных и занимать оборонительные позиции на западном берегу Днепра в Херсонской обл.
▪️Силы РФ атаковали в Донецкой обл.
▪️Оккупационные власти завершили «эвакуацию» части оккупированной Херсонской обл.
▪️Оккупанты планируют к 30 октября навязать гражданство РФ украинцам на оккупированных территориях, вероятно, чтобы легализовать их осенний призыв.
▪️Оккупационные власти продолжают попытки стереть украинскую историю, культуру и национальную идентичность.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/5156