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Аналитика ISW, 28 октября

Аналитика ISW, 28 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-28)▪️Силы РФ не добились значительного прогресса в районе Бахмута, в Донецкой обл. или где-либо еще.

▪️Путин и Шойгу объявили об окончании частичной мобилизации.

▪️Возможно, Путин пытается реабилитировать имидж Шойгу, чтобы противостоять влиянию провоенной группировки силовиков.

▪️Растущее влияние силовиков продолжает раскалывать провоенное сообщество РФ.

▪️ВСУ наступали в направлении Кременная и Сватово; на северо-западе Херсонской обл.

▪️РФ продолжала перебрасывать мобилизованных и занимать оборонительные позиции на западном берегу Днепра в Херсонской обл.

▪️Силы РФ атаковали в Донецкой обл.

▪️Оккупационные власти завершили «эвакуацию» части оккупированной Херсонской обл.

▪️Оккупанты планируют к 30 октября навязать гражданство РФ украинцам на оккупированных территориях, вероятно, чтобы легализовать их осенний призыв.

▪️Оккупационные власти продолжают попытки стереть украинскую историю, культуру и национальную идентичность.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5156

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