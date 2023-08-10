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Апеляція ВАКС закрила справу щодо депутата Камельчука за строком давності

Апеляція ВАКС закрила справу щодо депутата Камельчука за строком давності

Апеляційна палата Вищого антикорсуду задовольнила клопотання захисту депутата Юрія Камельчука за закрила справу за строком давності.

Рішення ухвалили судді Чорненька, Калугіна та Михайленко.

Закінчення строку давності та наявність клопотання від учасників справи є безумною підставою для звільнення від відповідальності та закриття провадження.

Нагадаємо, НАБУ і САП обвинувачували Камельчука у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Зокрема, він нібито приховав квартиру на Печерську, яку орендував протягом двох років. Вартість помешкання складає понад 3,6 млн грн.

Крім того, нардеп нібито не зазначив дані про непогашений кредит перед Приватбанком на суму 48,8 тисяч доларів.

Перша інстанція ВАКС виправдала Камельчука у зв'язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення.

Додамо, що Камельчука кілька разів штрафували за неявки в суд.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2456

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