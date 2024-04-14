Атака Ірану на Ізраїль. Головне за ніч

На фото — іранці святкують удари по Ізраїлю

● Американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських БпЛА, кількість яких перевищила сотню. Загалом Іран запустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників

● Президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною", також стало відомо про нараду Байдена з командою нацбезпеки

● Байден провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Нетаньягу і оголосив про термінове скликання лідерів країн G7

● Він додав, що військові США допомогли Армії оборони Ізраїлю збити "майже всі безпілотники і ракети", запущені Іраном

● Через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю, повідомив лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліз

● За попередньою оцінкою, збитки, завдані Ізраїлю, були відносно невеликими, враховуючи масштаби атаки — NYT

● Іран заявив, що не прагне ескалації або конфлікту в регіоні, але в разі військової агресії Ізраїлю відповість "ще більш потужно і рішуче"

● 10-річна дівчинка отримала важкі поранення осколками від ракети під час атаки Ірану на Ізраїль, понад 30 осіб звернулися за медичною допомогою

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43670

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