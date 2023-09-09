Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України можуть початися вже наприкінці вересня або на початку жовтня — Reuters

Таку думку в коментарі агентству висловив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скибицький.

За його словами, цього року росіяни можуть почати використовувати більше "Шахедів" разом із ракетами, щоб обдурити українську ППО.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, цього року ЗСУ мають більше засобів протиповітряної оборони.

Енергооб’єкти захищатимуть за допомогою німецьких зенітних установок Gepard та великокаліберних кулеметів, таких, як американські M2 Browning.

Джерело: https://t.me/znua_live/111408

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