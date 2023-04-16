«Бахмут скоро здадуть, а Україна неспроможна держава»: Моніторинг ворожої пропаганди
Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій
Прокремлівські Telegram-канали 12-14 квітня поширювали такі наративи:
▶️ Бахмут скоро здадуть:
• «Вагнерівці» просуваються в Бахмуті
• ЗСУ скоро потраплять в оточення
• Україна витрачає цінні резерви
• Україна поширює ІПСО, щоб інформаційно перебити втрату Бахмута
• ЗСУ застосовують тактику випаленої землі
▶️ Поширення відео страти бійця ЗСУ – операція українських спецслужб.
▶️ Дискредитація ЗСУ:
• Новобранці на фронті – недосвідчені та ненавчені
• Насильницька мобілізація в Україні
• ЗСУ чинять воєнні злочини, обстрілюючи ТОТ і мінуючи будинки
▶️ Україна – неспроможна держава:
• Українська влада корумпована і залежна від Заходу
• Україна - у фінансовій скруті
▶️ Конфедерація Польщі та України.
▶️ росія економічно зміцнюється, США слабнуть.
▶️ Франція втратила політичну суб'єктність.
▶️ Британські дипломати агітують росіян за закінчення війни.
Джерело: https://t.me/spravdi/27958