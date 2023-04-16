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«Бахмут скоро здадуть, а Україна неспроможна держава»: Моніторинг ворожої пропаганди

«Бахмут скоро здадуть, а Україна неспроможна держава»: Моніторинг ворожої пропаганди

Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій

Прокремлівські Telegram-канали 12-14 квітня поширювали такі наративи:

▶️ Бахмут скоро здадуть:

• «Вагнерівці» просуваються в Бахмуті

• ЗСУ скоро потраплять в оточення

• Україна витрачає цінні резерви

• Україна поширює ІПСО, щоб інформаційно перебити втрату Бахмута

• ЗСУ застосовують тактику випаленої землі

▶️ Поширення відео страти бійця ЗСУ – операція українських спецслужб.

▶️ Дискредитація ЗСУ:

• Новобранці на фронті – недосвідчені та ненавчені

• Насильницька мобілізація в Україні

• ЗСУ чинять воєнні злочини, обстрілюючи ТОТ і мінуючи будинки

▶️ Україна – неспроможна держава:

• Українська влада корумпована і залежна від Заходу

• Україна - у фінансовій скруті

▶️ Конфедерація Польщі та України.

▶️ росія економічно зміцнюється, США слабнуть.

▶️ Франція втратила політичну суб'єктність.

▶️ Британські дипломати агітують росіян за закінчення війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/27958

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