Бактерії «русского мира»: як агенти путінізму впливають на Європу

Аналітики Texty.org.ua склали перелік агентів впливу путінського режиму, які проявляють себе тією чи іншою активністю в 19 країнах Європи.

https://texty.org.ua/d/2023/germs_v2/?src=main

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поспілкувався з одним із авторів дослідження, журналістом Олексієм Набожняком.

Дослідження показало, зазначив Набожняк, що мережі російського впливу розгалужені та децентралізовані. Агенти путінізму працюють у «росспівробітництві», російських школах і асоціаціях русистів, вони є «почесними консулами» та політиками з партій зазвичай або крайнього правого, або крайнього лівого спрямування.

- Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія. Це країни з великою кількістю населення, а тому на них і припадає велика кількість фігурантів, – додав журналіст.

Путінізм працює і з комуністами, і з ультранаціоналістами, головне – створити смуту та розкол всередині країни. Умовне «вербування» відбувається не лише напряму через спецслужби, а й через фінансування політичних та громадських організацій, аналітичних центрів.

Якщо ж говорити про основні медіа та журналістику – кричущих випадків однозначної підтримки рф у великих ЗМІ немає. Хоча там можуть надавати голос сумнівним експертам, з позицією на межі між проросійською та нейтральною.

Джерело: https://t.me/spravdi/30029

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