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Балуха внесли в списки обмена, которыми обменялись омбудсмены Украины и России - адвокат

Балуха внесли в списки обмена, которыми обменялись омбудсмены Украины и России - адвокат

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в российской колонии №4 города Торжок Тверской области РФ, внесли в списки заключенных на обмен, которыми недавно обменялись омбудсмены Украины и России.

Об этом рассказала адвокат Ольга Динзе, передает "Крым.Реалии".

"Он в курсе (о встрече Денисовой и Москальковой-КР) и очень надеется на обмен. Насколько мне известно, то Балух находится в списках на обмен уже около двух лет. Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля к выборам в Верховную Раду в Украине - я не знаю. Также, как и войдет он в число тех, кто подлежит обмену или какой-то другой юридической процедуры - я тоже не знаю. Но в списках он есть", - сказала Динзе.

Ранее "Прямой" сообщал, что в украинского политзаключенного Владимира Балуха ухудшилось состояние здоровья: усилилась боль в почках и отеки.

Политзаключенного Кремля украинца Владимира Балуха, который продолжает голодовку в российской колонии № 4 города Торжок, Тверской области РФ, перевели в помещение камерного типа (ПКТ) с усиленным режимом содержания.

Источник: prm.ua

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Темы: крым

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