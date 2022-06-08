Берсерки по нужде

Что-то неладное творится в стенах Кремля. Вроде бы рейтинг фюрера растет на фоне падающего всего остального, однако тучи над вожаком сгущаются. Какой-то нездоровый взлет перед грядущим черным августом. Трещины идут по стенам вертикали, ведь расчеловеченные массы нельзя долго держать в таком состоянии, ибо перестанут боятся. Наростает острая потребность в обновлении, и шакалы-преемники рыщут вокруг тела номер один.

Свою политическую игру затеял даже Дмитрий "Жалкий" Медведев. Некогда заправский либерал и любитель фонарей резко перестал кивать головой и переродился в эдакого берсерка-патриота. С началом "спецоперации" стало заметно, что слизняк решил прокачать мускулы, чтобы в глазах черни выглядеть брутально. На арену выходит "Железный Димон". Но заметно, что политтехнологи из первого эшелона Медведеву все ещё не по карману, и бошьшую часть креатива заму Патрушева делают какие-то "патриоты"-халтурщики.

К примеру, последнее заявление вообще стало мемом в сетях с резюме: "Быть смешнее Медведева невозможно". После того, как медведевского сынка-мажора лишили американской визы, и он должен улепетывать из Калифорнии в Эрэфию, папа сублимировал гнев в своем Telegram-канале. "Меня часто спрашивают, почему мои посты в "Телеграм" такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – написал радикальный мистер никто. Так он решил пнуть Запад, США, Украину и показать всю глубину своей духовности. Видимо перепил компота на праздновании дня рождения Пушкина и набрался смелости.

Но не все так гротескно, как кажется на первый взгляд. При затухающем Путине, который покрыл себя позором войны против Украины, даже заурядный Медведев смотрится не таким уж и лузером. Уже ходят по сетям месседжи о "золотой эпохе" Медведева: когда была стабильность, не было войны, Россия была рукопожатна, развивались новые технологии. Не то что сейчас – Северная Корея 2.0. Тем более, в отличие от Путина Медведев смог организовать блиц-криг в Грузии и за восемь дней показать "победу", а не вот это все в Украине.

Медведев не зря хочет примкнуть к радикалам и стать их вождём. Он пытается наладить связку с Кадыровым и Шойгу, дабы скоро подвинуть хромого Путина. Хитрый "он вам не Димон" в душе презирает и Путина, и Патрушева и жаждет их устранения. Как раз сейчас всем политическим группам выгодно повесить на старика-одиночку все промахи и отдать его на заклание.

По сути ИПСО по путинской дискредитации уже начата. Пресловутый Кадыров совсем не просто так назвал Путина "говнокомандуюший". В этом есть подтекст, ведь он с апреля оттеснил Шойгу и генералов от реализации "СВО" и сам пытается всем руководить. Однако в военном плане питерский гэбист оказался полным профаном. Он ставит совершенно нереалистичные задачи генералам, и как итог, результаты крайне удручающие, а потери растут. Для "стратега от Бога" из старой лубянской школы люди просто расходный материал. Главное, чтобы была картинка присоединения территорий, расширения "империи", пускай хоть на какой-то незначительный момент.

Если ранее от путинского полоумия и торопливости под Изюмом чуть было начальника Генштаба Герасимова под обстрелом ВСУ не потеряли, то теперь на Донбассе задвухсотился "командующий армейским корпусом "ДНР", генерал-майор Роман "Туман" Кутузов. Может показаться, что он такой же тиктокер, как кадыровцы, но дела обстоят не совсем так. В могилу его свели торопливые путинские приказы "освободить" Донецкую область до 10 июня, а также всеобъемлющая дезорганизация и неуправляемость сил боевиков "ДНР". Потому Кутузову и пришлось лично сначала вести в бой, а потом и "героически" выводить бегущую из-под обстрелов толпу боевиков. Тут-то очередному берсерку по нужде и пришла позорная хана. Привет "великому мастеру многоходовок".

Источник: https://t.me/sytosokrata/650

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