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"Благословляє контрнаступ ЗСУ": хакери зламали сайт резиденції патріарха РПЦ Гундяєва

Благословляє контрнаступ ЗСУ: хакери зламали сайт резиденції патріарха РПЦ Гундяєва

У суботу, 27 травня, невідомі хакери зламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) в Передєлкіно. На сторінці зʼявилися написи на підтримку контрнаступу Збройних сил Україні нібито від імені московських попів

Крім того, на сайті Подвір'я патріарха – резиденції Кирила в Підмосковʼї – тепер можна побачити відео з українськими військовими. Раніше цей ролик опублікував у мережі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Також там було розміщено написи "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну"

Завершили хакери свою роботу над сайтом резиденції Гундяєва молитвою за успіх українського контрнаступу. ЇЇ текст було розміщено українською мовою

Благословляє контрнаступ ЗСУ: хакери зламали сайт резиденції патріарха РПЦ Гундяєва Благословляє контрнаступ ЗСУ: хакери зламали сайт резиденції патріарха РПЦ Гундяєва Благословляє контрнаступ ЗСУ: хакери зламали сайт резиденції патріарха РПЦ Гундяєва

Джерело: https://t.me/vekha/66031

Новости портала «Весь Харьков»

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