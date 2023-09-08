Близько 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими безвісти за особливих обставин, тобто бути цивільними заручниками і перебувати в полоні РФ, повідомив (https://p.dw.com/p/4W4CJ?maca=Ukr-Red-Telegram) уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ситуація в нас не змінюється, вона вкрай жахлива: фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, у такий спосіб поповнюючи цей список", - цитує Лубінця агенція "Інтерфакс-Україна"

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/16106

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