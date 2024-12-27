Блокуванням YouTube кремль посилює інформаційний морок в рф

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Режим путіна цілеспрямовано ізолює населення рф від альтернативних джерел інформації.

▶️ З липня 2024 року влада рф почала штучно уповільнювати трафік YouTube, щоб ускладнити доступ користувачів до платформи.

▶️ Днями трафік відеохостингу YouTube у рф скоротився до 20% від звичайного рівня, що означає фактичне блокування платформи.

▶️ YouTube залишався останньою з великих онлайн-платформ, які ще були доступні у рф після блокування Facebook, Instagram та Х (Twitter).

▶️ Раніше у рф заблокували месенджер Viber і платформу Discord, а тепер кремль готується до блокування WhatsApp і Skype.

▶️ Все це – цілеспрямована політика кремля, спрямована на тотальну інформаційну ізоляцію населення і його занурення у вигаданий світ пропаганди.

Джерело: https://t.me/spravdi/43872

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