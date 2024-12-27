Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 86

Блокуванням YouTube кремль посилює інформаційний морок в рф

Блокуванням YouTube кремль посилює інформаційний морок в рф

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Режим путіна цілеспрямовано ізолює населення рф від альтернативних джерел інформації.

▶️ З липня 2024 року влада рф почала штучно уповільнювати трафік YouTube, щоб ускладнити доступ користувачів до платформи.

▶️ Днями трафік відеохостингу YouTube у рф скоротився до 20% від звичайного рівня, що означає фактичне блокування платформи.

▶️ YouTube залишався останньою з великих онлайн-платформ, які ще були доступні у рф після блокування Facebook, Instagram та Х (Twitter).

▶️ Раніше у рф заблокували месенджер Viber і платформу Discord, а тепер кремль готується до блокування WhatsApp і Skype.

▶️ Все це – цілеспрямована політика кремля, спрямована на тотальну інформаційну ізоляцію населення і його занурення у вигаданий світ пропаганди.

Джерело: https://t.me/spravdi/43872

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Із книги «Війна» Боба Вудворда про дії адміністрації Байдена щодо війни росіі проти України
Сегодня 10:34    61
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 грудня 2024 року від ДСНС
Сегодня 10:03    65
«Різдвяне перемир’я» рф – така ж фікція, як і «мирні» ініціативи кремля
Сегодня 09:57    80
Записки корейського спецпризначенця
Сегодня 09:45    94
В Луганской области оккупанты не разбирают завалы, под которыми могут оставаться тела погибших местных жителей с 2022 года
Сегодня 09:21    83
Збито 13 ворожих БПЛА, 11 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:18    79
Сколько денег потеряла рф в военной технике на 26 декабря 2024 года
Сегодня 09:09    107
Вбиті й поранені ― війська КНДР на курщині продовжують зазнавати втрат
Сегодня 08:47    117
Україна вперше взялав полон солдата КНДР, повідомляє розвідка Південної Кореї
Сегодня 08:42    122
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали ще 6 зрадників, які воювали за рф: один з них уже другий раз потрапив у полон до Сил оборони
Сегодня 08:37    114
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 