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Записки корейського спецпризначенця

Записки корейського спецпризначенця

Сили Спеціальних Операцій розшифрували нотатник знищеного на Курщині північнокорейського рядового Гьонг Хонг Джонга.

▶ ️В нотатнику він розписує, як «на живця» вполювати український безпілотник.

Запис доповнено ілюстраціями від солдата ССО КНДР:

▶ ️«Як ліквідувати дрон.

Під час виявлення дрона потрібно створити трійку [3 людини], водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, - 10-12 метрів.

Якщо той, хто приманює — стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє — ліквідує [дрон]».

▶ ️Наразі поки що невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни.

Але ця тактика використовує людину в якості живої приманки.

Також північнокорейський солдат описує тактику дій під артилерійським обстрілом.

▶ ️«Як уникнути зони обстрілу артилерії

У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору [групи], потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу.

Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці [попереднього] влучання, а потім виходити із зони обстрілу».

Нотатки допоможуть українським військовим зрозуміти тактику дій та ступінь підготовки нового противника.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/66252

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