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В Луганской области оккупанты не разбирают завалы, под которыми могут оставаться тела погибших местных жителей с 2022 года

В Луганской области оккупанты не разбирают завалы, под которыми могут оставаться тела погибших местных жителей с 2022 года

Местные оккупационные власти на временно захваченных территориях Луганской области признались, что не ведут систематизированную работу по разбору завалов домов, разрушенных еще в 2022 году российскими войсками. Под обломками до сих пор остаются тела погибших.

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.

По словам так называемого «уполномоченного по правам человека в лнр», оккупационное руководство регулярно получает информацию об остатках зданий с погибшими, однако никаких действий не предпринимает. Проблема остается нерешенной уже более двух с половиной лет.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47771

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