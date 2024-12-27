Україна і Японія розвивають та посилюють економічні зв'язки

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Уряд Японії ухвалив рішення передати Україні ще 3 млрд доларів, забезпечених замороженими російськими активами.

▶️ Напередодні, 24 грудня, Україна отримала транш у 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії в рамках програми DPL Світового банку.

▶️ Загальний обсяг гуманітарної та фінансової допомоги Україні від Японії становить 12 млрд доларів.

▶️ З початку повномасштабної війни Японія запровадила 26 пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб рф та білорусі.

▶️ Економічні зв’язки між Україною та Японією посилюються: у 2023 році обсяг двосторонньої торгівлі між обома країнами зріс майже на 30%, а цьогоріч – ще на 6%.

▶️ У грудні Японія оголосила про створення координаційної ради з питань відбудови України, яка об’єднає українські та японські бізнеси.

Джерело: https://t.me/spravdi/43873

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