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Збито 13 ворожих БПЛА, 11 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 13 ворожих БПЛА, 11 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 27 грудня (із 19.00 26 грудня) противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської обл. – рф., а також атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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