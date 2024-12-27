Збито 13 ворожих БПЛА, 11 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
У ніч на 27 грудня (із 19.00 26 грудня) противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської обл. – рф., а також атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово – рф.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Тримаймо небо!
Разом – до перемоги!
Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu