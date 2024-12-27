Сегодня 09:09
Просмотров: 107
Сколько денег потеряла рф в военной технике на 26 декабря 2024 года
По состоянию на 26 декабря 2024 года стоимость потерь российской армии начиная с 24 февраля 2022 г. по приблизительным подсчетам составила:
● Средства ПВО $7217 млн
● Боевые бронированные машины $11900 млн
● Пушки $17085,6 млн
● Автомобили и автоцистерны $4794,8 млн
● Вертолеты $3433,8 млн
● Крылатые ракеты $9009 млн
● РСЗО $1131,7 млн
● Самолеты $6936,8 млн
● Корабли (катера) $1456 млн
● Танки $14926,5 млн
● БПЛА $1866,4 млн
▶ ️Итого $79757,6 млн
Джерело: https://t.me/c/1226880919/47773