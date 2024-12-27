Сколько денег потеряла рф в военной технике на 26 декабря 2024 года

По состоянию на 26 декабря 2024 года стоимость потерь российской армии начиная с 24 февраля 2022 г. по приблизительным подсчетам составила:

● Средства ПВО $7217 млн

● Боевые бронированные машины $11900 млн

● Пушки $17085,6 млн

● Автомобили и автоцистерны $4794,8 млн

● Вертолеты $3433,8 млн

● Крылатые ракеты $9009 млн

● РСЗО $1131,7 млн

● Самолеты $6936,8 млн

● Корабли (катера) $1456 млн

● Танки $14926,5 млн

● БПЛА $1866,4 млн

▶ ️Итого $79757,6 млн

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47773

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