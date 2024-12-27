Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 61

Із книги «Війна» Боба Вудворда про дії адміністрації Байдена щодо війни росіі проти України

Із книги «Війна» Боба Вудворда про дії адміністрації Байдена щодо війни росіі проти України

Восени 22 року після неочікуваного успіху ЗСУ, котрі змусили росіян відійти з Київщини та Чернігівщини, а потім Харківщини та Херсонщини, Кремлю вдалося залякати Білий Дім можливістю застосування тактичної ядерної зброї.

Розвіддані показали, що ймовірність такого застосування - 50%. Це нажахало Білий Дім.

Байден дзвонив Путіну.

Остін дзвонив Шойгу.

Міллі дзвонив Герасимову.

Бернс зустрічався в Туреччині з Наришкіним.

Паралельно обдзвонювали дружні країни росіян - Китай, Індію, Туреччину та Ізраїль.

Аби передати сигнал Путіну про серйозну відповідь Америки, якщо буде хоч якесь застосування ядерної зброї. Найбільше впливу на Путіна мав Ксі, який навіть публічно застеріг від застосування ядерної зброї.

Міллє в розмові з Герасимовим сказав, що ніяких катастрофічних втрат армія рф не буде мати в Україні, тому не буде підстав застосовувати ядерну доктрину США.

Один з аргументів використовувався факт того, що Україні США надавали зброю з серйозними обмеженнями, які будуть зняті у випадку застосування ядерної зброї.

Вкінці кінців наприкінці 2022 року Байден сформулював для себе парадокс та неофіційну стратегію підтримки України.

«Якщо нам не вдасться витиснути росіян з України, ми надамо путіну можливість здобути щось. А якщо нам вдасться повністю витурлити росіян з України, ми опинимося перед серйозною вірогідністю застосування тактичної ядерної зброї. Тому ми в патовій ситуації. Забагато успіху означає ядерка. Замало успіху означає невизначений невідомий результат»

Таким чином, політикою Білого Дому з осені 2022 року було затягування війни шляхом повільного виснаження рф ціною українського війська. Така собі модифікована поразка рф через затяжну війну, в якій типу путін прийме часткові втрати.

А далі відбулася підготовка до українського контрнаступу, який захлинувся в крові наших кращих військових. Коли зброю не давали вчасно і не всю. Потім злили наш план контрнаступу. Ми втратили найкращих вояків влітку 2023. За «стейлмейт» війни та імплементацію стратегії Білого Дому, який злякався переконливої перемоги України, бо пуйло пригрозило ядеркою, заплатили життями тисячі кращих синів та доньок України.

Рішеннями Білого Дому керував страх швидкої поразки росіі у війні з Україною.

Висновки робіть самі.

Джерело: https://www.facebook.com/dkaleniuk

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У НАБУ взялися за одеського експрокурора після розслідування «Схем» про його дубайське майно
Сегодня 10:08    88
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 грудня 2024 року від ДСНС
Сегодня 10:03    66
«Різдвяне перемир’я» рф – така ж фікція, як і «мирні» ініціативи кремля
Сегодня 09:57    81
Записки корейського спецпризначенця
Сегодня 09:45    95
Блокуванням YouTube кремль посилює інформаційний морок в рф
Сегодня 09:33    87
В Луганской области оккупанты не разбирают завалы, под которыми могут оставаться тела погибших местных жителей с 2022 года
Сегодня 09:21    84
Збито 13 ворожих БПЛА, 11 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:18    80
Сколько денег потеряла рф в военной технике на 26 декабря 2024 года
Сегодня 09:09    108
Україна і Японія розвивають та посилюють економічні зв'язки
Сегодня 08:58    168
Вбиті й поранені ― війська КНДР на курщині продовжують зазнавати втрат
Сегодня 08:47    118
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 