Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 грудня 2024 року від ДСНС

❗Протягом доби з 26 по 27 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

✅8 – на ліквідацію пожеж;

✅4 – на допомогу населенню;

✅4 – обстеження територій після обстрілів;

✅10 – інші виїзди.

● Близько о 14:00-14:15 ворог завдав авіаційних ударів по селищу Золочів Богодухівського району та селищу Слатине Харківського району. Внаслідок цих терористичних атак загинув 67-річний чоловік, ще 3 людей постраждали. Пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, будівлі та техніка сільгосппідприємств.

● Увечері ворожа авіація знову завдала удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок вибуху керованої авіабомби зруйновано 3 приватні будинки, ще 7 були пошкоджені. На жаль, загинув 64-річний цивільний чоловік, а 52-річна жінка отримала поранення. Рятувальники ДСНС вилучили з-під завалів одного зі зруйнованих будинків тіло загиблого.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 102 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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