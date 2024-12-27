«Різдвяне перемир’я» рф – така ж фікція, як і «мирні» ініціативи кремля

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Вночі 25 грудня росія запустила по Україні 184 ракет та безпілотників, атакувавши об’єкти енергетичної системи у семи областях України.

▶️ Масований удар по Україні довів, що маніпуляції навколо «різдвяного перемир’я», яке нібито пропонувала росія, були повністю безпідставними.

▶️ Мета ворога – спровокувати гуманітарну катастрофу для цивільного населення України в зимовий період.

▶️ кремль не прагне ані справжнього перемир’я, ані переходу до чесної дипломатії – до миру агресора можна примусити лише силою.

▶️ Україна прагне стабільного миру, а не кількаденного припинення вогню або тимчасової «заморозки конфлікту».

▶️ Запорукою миру є військова міць України та надійні гарантії безпеки, найкращою з яких є повноцінне членство в НАТО.

Джерело: https://t.me/spravdi/43865

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