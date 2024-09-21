Боевой модуль "Нарвал" против наших морских дронов

российские пропагандистские площадки сейчас весьма активно рефлексируют на публикации фото первого установленного на катер БК-16 проекта 02510 боевого модуля "Нарвал". Мол, это будет теперь гроза украинским БЭКам. Трипищи НАТА!!!

Создаётся впечатление, что БМ "Нарвал" был в крайне сжатые сроки создан не имеющим аналогов в мире ВПК россии именно для борьбы с украинскими БЭКами. Типа, угроза возникла и вот, мы уже ищем и даже нашли противодействие ей!

На самом деле - нет.

БМ "Нарвал" был презентован в августе 2020 на форуме "Армия-2020"!

Согласно релизу АО "НПО «Электромашина", входящего в состав монополиста по пиливу бюджетного бабла, АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", в комплекс "Нарвал" входили крупнокалиберный пулемёт "Корд" калибра 12,7 мм, прицельная дневная камера, автомат сопровождения цели, тепловизор, радар, система кругового обзора, дальномер, а так же... система защиты от высокоточного оружия?

Стоит отметить, что тогда же россияне рассматривали вопрос повышения убойности БМ "Нарвал", посредством применения 30-мм автоматической пушки 2А72, но...

Но, в то время как Украины реализовала проект БМ "Катран", с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ1 на катерах проекта 58150 "Гюрза", россияне представили БМ "Нарвал" в 2024-м году с... с "Дашкой"!

Да-да-да, вы не ошиблись, на не имеющем аналогов в мире боевом модуле, который будет бороться с морскими дронами укровермахта установлена старая, добрая "Дашка" - пулемёт Дегтярёв-Шпагин-Крупнокалиберный (ДШК), калибра 12,7-мм...

Нет, не поймите меня неправильно, пулемёт неплохой... Но, наверное, не для качки на морской глади? Или нормально? Как сухопутный ЗРК Тор-М2, закреплённый на вертолётной площадке МРК, вместо нормальной флотской ПВО? И уровня разработки боевого модуля более 4-х лет и по факту поставить советский девайс!

Не, ну зато фотки красивые. Горизонт не завален. Интересно, а он автономный, этот БМ "Нарвал", или там в базовой опции матросик прилагается?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22659

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