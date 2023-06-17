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Британія вербувала найманців для українського контрнаступу? Брехня!

Британія вербувала найманців для українського контрнаступу? Брехня!

Мережею поширюється інформація про те, що Британія вербувала найманців для українського контрнаступу. Це – неправда

Брехня: британська компанія EU Citizenship Program через сайт Adzuna пропонувала 20 тисяч фунтів стерлінгів і громадянство Великої Британії чи ЄС за участь у контрнаступальних діях ЗСУ на півдні та сході України. Про це пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали.

Правда: виконавчий директор Adzuna Мунро у коментарі The Times пояснив, що реклама про вербування найманців, була створена з метою пропаганди. Компанія одразу заморозила це рекламне оголошення і звернулася до правоохоронних органів.

На думку керівництва Adzuna, ця провокація «була сфабрикована росією чи проросійськими прихильниками».

Видання The Times також з’ясувало, що інформація про це оголошення поширювалася переважно проросійськими акаунтами в Telegram і Twitter.

Джерело: https://t.me/spravdi/30448

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