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Будівлю Держпрому в Харкові спершу законсервують

Будівлю Держпрому в Харкові спершу законсервують

Повідомляється, що внаслідок удару з будівлі вибиті 700 вікон.

Наразі проводяться роботи щодо усунення аварійності і паралельно проводимо роботи з міжнародними партнерами, щоб залучити максимум фінансового ресурсу і для консервації, і для відновлення. Ми не можемо просто провести навіть ремонтні роботи. Ми маємо відновлювати той автентичний вид. Тому на відновлення підуть масштабні кошти, - очільник ХОВА.

Мер Ігор Терехов раніше зазначив, що ініціював розмову з головою Бюро ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Україні Кʼярою Децці Бардескі.

Мова йде про консерваційні заходи, враховуючи наближення зими, а згодом — про повне відновлення будівлі в її оригінальному вигляді з залученням фінансування. По-друге, важливо прискорити внесення Держпрому і Каразінського університету до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що сприятиме підвищенню рівня їх захисту, - додав мер.

Джерело: https://t.me/hs_kharkiv/112521

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