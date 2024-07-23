Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 112

Бумеранг - в «днр» опубликован график веерных отключений электроэнергии. А что же случилось?

Бумеранг - в «днр» опубликован график веерных отключений электроэнергии. А что же случилось?

Ведь Украина даже не делает зеркальных ответов на российские обстрелы украинской инфраструктуры. Например, расстреляли россияне «калибрами» Дарницкую ТЭС, а в ответ прилеты в южном федеральном округе москвы. Пока до этого не дошло, но уже вся «днр», в том числе и в селах, электроэнергию имеют по часам.

Жители оккупированной части Донецкой области рассказывают, что в связи с этим происходит. Отключения электроэнергии привели к остановке насосов, которые качают воду из Дона в Донецк. Ввели графики подачи воды. Несмотря на это воды практически нет. А как без этого в многоэтажных домах с канализационной системой?

Отключение света привело к сбоям в работе электротранспорта в Донецке, Макеевке, Горловке и других городах. Большая часть Горловки без электротранспорта. Возникли проблемы с завозов продуктов питания и особенно их хранения. Ассортимент мясной, рыбной и молочной продукции существенно сократился в торговых точках «днр». Очень много продукции приходит в негодность.

Отключение электроэнергии так же повлияло на работу всей банковской системы. Не работают банки и терминалы, а у людей налички практически нет и снять не могут. За что покупать продукты?

В целом обстановка в Донецке начинает напоминать лето 2014 года, когда банда Гиркина зашла в Донецк и начались стычки между ними с Безлером, Ходаковским, Оплотом и отдельными группировками так называемых «ополченцев», желающих «подмять» город под себя. Тогда все были в ожиданиии, куда все качнется. Тревога и неопределенность снова поселились в головах любителей «русского мира», получивших вместо обещанных больших зарплат всего лишь российский паспорт.

Таким образом, стреляя по украинской инфраструктуре, россия попала, как минимум, себе же в ногу. Может через боль и страдания до жителей россии и «днр» дойдет, кто же на самом деле разрушил их спокойную жизнь.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1833

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пропаганда зомбує росіян тим, що удар по «Охматдиту» – це постановка і бутафорія
Сегодня 10:25    103
За матеріалами ДБР в управління АРМА передано чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців
Сегодня 10:12    110
Розтрата понад 225 млн грн коштів заводу «Артем»: ухвалено рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно організатора схеми
Сегодня 09:49    123
Мінімум 16 пускових установок системи ППО С-400 знищили Сили оборони України
Сегодня 09:37    97
«Борис Джонсон закликав Україну відмовитись від вимог повернення їй кордонів 1991 року». Це – ворожа маніпуляція
Сегодня 09:26    111
Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива – справу скеровано до суду
Сегодня 09:03    107
российское предприятие «Завод Сигнал» передрало иранский дрон Qasef
Сегодня 08:52    112
«В Україні найвищі тарифи на електрику»: як роспропаганда вкидає фейки для збурення українців
Сегодня 08:31    109
За время полномасштабной войны россии в Украине повреждено 1642 объекта 676 заведений здравоохранения
Сегодня 08:20    90
Оперативна інформація станом на 08.00 23.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:14    107
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 