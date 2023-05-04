«Бізнес під час війни». У 43% підприємств мобілізовані критичні спеціалісти

У лавах української армії захищають країну співробітники 83% компаній. При цьому в 43% бізнесів мобілізовані критичні спеціалісти, зокрема інженери, ІТ-фахівці, електрики, механіки, машиністи, водії. Про це свідчать результати нової хвилі щоквартального опитування «Бізнес під час війни» Європейської Бізнес Асоціації серед своїх членських компаній.

▶️ Ключові факти

Серед компаній, співробітники яких захищають Україну, у 51% мобілізовано до 10% від військовозобов’язаних працівників, у 25% – 10–20%, у 5% – 20–40%.

Внаслідок бойових дій 38% компаній зазнали безпосередніх втрат, а 21% мають активи, що залишились на окупованих територіях.

Бізнес продовжує втрачати кошти через війну – станом на зараз 33% повідомляють про втрати до $1 млн, 37% – про втрати в діапазоні $1–10 млн, 10% – про втрати понад $10 млн.

Все більше компаній відновлюють повноцінну діяльність – наразі таких в асоціації 68%. У січні у повному обсязі працювали 54%. З деякими обмеженнями наразі продовжують працювати 31% компаній, а ще 1% – не працюють взагалі.

Кількість бізнесів, що виплачують заробітні плати співробітникам у повному обсязі, залишається стабільно високою – наразі це 90% опитаних, до того ж 21% роблять авансові та бонусні виплати. До скорочення заробітних плат вдаються 10%, до звільнень – 2%, в неоплачувану відпустку відправляють співробітників 3% компаній.

Компанії асоціації продовжують допомагати армії та населенню. 47% підтримують ЗСУ фінансово і підтримують своїх співробітників, що захищають країну, 42% надають свою продукцію, а 24% – послуги на потреби Збройних сил та соціальні цілі.

Фінансова «подушка» бізнесу є більш-менш стабільною: 25% мають фінансові резерви на пів року, 23% – на рік, а 37% – на рік і більше. Ще 5% має запас фінансової міцності на кілька місяців, а 5% – не має взагалі. Поточна ситуація не надто відрізняється від січня цього року.

Для підтримки свого бізнесу у складний період 7% опитаних нами бізнесів користувались програмами державної підтримки, зокрема 3% – програмою «Доступні кредити», 3% – компенсацією за працевлаштування ВПО і 1% – іншими програмами.

Опитування проводилося з 4 до 26 квітня 2023 року, у ньому взяли участь 115 топменеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

▶️ Контекст

Бізнес у квітні позитивно оцінив результати своєї діяльності порівняно з попереднім місяцем уперше з жовтня 2021 року. У квітні індекс очікувань ділової активності НБУ зріс до 51,5 із 49,5 у березні, перетнувши нейтральний рівень (50 пунктів), що свідчить про очікування щодо зростання виробництва.

Поліпшення ситуації з енергопостачанням, збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних і курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення позитивно позначилися на очікуваннях підприємств більшості секторів, зазначається в коментарі НБУ.

У базовому сценарії НБУ припускає, що гаряча фаза війни триватиме до кінця 2023-го, а з початком 2024-го відбудеться «зниження безпекових ризиків». Тож у прогнозі на наступний рік регулятор очікує, що деокупація територій та повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї.

Крім того, за такого сценарію НБУ очікує на повернення частини вимушених мігрантів, що приведе до розширення внутрішнього попиту. Тож за умови завершення гарячої фази війни Нацбанк прогнозує зростання економіки на 4,3% у 2024 році та на 6,4% – у 2025-му. Показники інфляції повернуться до однознакових рівнів – 9,6% та 6% відповідно.

Джерело: forbes.ua

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