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"Це була самооборона"

Це була самооборона

"Це була самооборона". Нагадуємо, як групенфюрер СС "виправдовував" масові вбивства у Другій світовій.

На Міжнародному військовому трибуналі у Нюрнберзі командир айнзанцгрупи D, группенфюрер СС Отто Олендорф "виправдовував" масові вбивства людей під час Другої світової війни необхідністю самооборони.

Як видно з відео, під час допиту в рамках Нюрнбергського трибуналу його запитали – навіщо загони під його командуванням вбили 90 тисяч людей, переважно на півдні України?

"Це була самооборона. Якби ми не напали, то Радянський Союз напав би на нас", – відповів Отто Олендорф.

Тепер за такими ж виправданнями звірств ховається хворе на фашизм скажене дике російське наболоття.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5800

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