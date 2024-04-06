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Чехия обвинила россию в попытках диверсий на европейских железных дорогах

Чехия обвинила россию в попытках диверсий на европейских железных дорогах

За последние два с лишним года россия предприняла "тысячи попыток" нарушить железнодорожное сообщение в Чехии.

Об этом в интервью Financial Times сказал министр транспорта Чехии Мартин Купка.

В их числе хакерские атаки на сигнальные системы и железнодорожную сеть национального оператора České dráhы, стремление вывести из строя системы продажи билетов.

«Ситуация, безусловно, сложная, но я очень доволен тем, что мы можем защитить все системы от успешных атак», – сказал Купка.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/33888

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