Черги відключення електроенергії - що це таке?

В Україні відновили відключення, і часто можна побачити, що будуть відключати певну кількість черг.

Черги - це групи, на які поділені споживачі. Всього є 6 черг, вони рівні між собою за споживанням. Якщо дефіцит невеликий, то відключають одну чергу. Більший - дві, і так далі.

▶ ️Як черги трансформуються в час відключення? Наводимо розрахунок, який допоможе це зрозуміти.

Уявімо, що Україна споживає 600 МВт електроенергії (число взяли для рівного розрахунку). Значить, кожна з шести черг споживає 100 МВт.

Уявімо, що у нас дефіцит електроенергії 100 МВт. Можна було би відключити одну чергу на цілий день, а п'ять інших будуть весь день зі світлом — але це несправедливо.

Тому дефіцит 100 МВт розподіляють рівномірно між шести чергами, щоб у всіх приблизно однакову кількість годин не було світла.

Скільки часу одна черга має бути без світла? 24 години в добі ділимо на 6 груп = 4 години одна група без світла, якщо дефіцит обсягом в одну чергу.

Якщо дефіцит обсягом в дві черги, то 24/6*2 = 8 годин без світла.

Це спрощений приклад. В реальному житті і споживання, і дефіцит постійно змінюються. Тому буває, що дефіцит виникає лише в пікові години і, відповідно, відключення теж буває лише в пікові години.

‼️ Нагадуємо, що для того, аби було менше відключень, і щоб енергетики мали менше роботи з відновлення і так пошкодженого обладнання, варто економити електроенергію, особливо в пікові години.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3967

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