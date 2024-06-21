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Чергова стаття у західній пресі щодо розбіжностей США та України щодо корупції

Чергова стаття у західній пресі щодо розбіжностей США та України щодо корупції

Недостатність зусиль України щодо боротьби з корупцією - "джерело дедалі гострішої напруженості між Києвом та Заходом". Це становить "постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги", пише Washington Post. 

На це в таборі Зеленського відповідають: зусилля по боротьбі з корупцією відвернуть увагу від завдання перемогти росію.

"Високопоставлені українські чиновники скаржаться, що американці та європейці часто використовують стереотип про корумпованість України як привід для протидії життєво необхідної допомоги – і що це звинувачення є свідченням лицемірства у столицях, які мають власні проблеми з корупцією", - йдеться у статті.

"Але українці не можуть дозволити собі ігнорувати скарги Заходу – якими б несправедливими вони їх не вважали", - стверджує видання.

Останнім часом чи не щодня з'являються матеріали із критикою українського керівництва у західних ЗМІ. російське ІПСО, мабуть?

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19799

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