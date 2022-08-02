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Чому росіяни закликають страчувати полонених вояків полку «Азов»? Центр стратегічних комунікацій пояснює

Чому росіяни закликають страчувати полонених вояків полку «Азов»? Центр стратегічних комунікацій пояснює

Посольство рф у Великій Британії у Twitter закликало страчувати через повішення бійців полку «Азов», бо ті «не справжні солдати». Такі меседжі на рівні дипломатичного представництва вкотре засвідчують деградацію дипломатії рф.

● Полк «Азов» – не найманці, це регулярне формування Нацгвардії, дисципліноване і підзвітне командуванню.

● росія навмисно демонізує полк «Азов», обравши його головною мішенню ненависницької пропаганди про «денацифікацію України».

● Погрозами страчувати військовополонених, рф підтверджує, що заслуговує на статус держави-спонсора тероризму.

● Відмовою визнавати військовослужбовців України комбатантами росія наслідує гітлерівські практики криміналізації опору та військовополонених під час Другої світової війни.

● Це ще один прояв геноцидального характеру війни рф проти України. москва заперечує право українців на свободу, самозахист та існування.

#справдіпояснює

Джерело: https://t.me/spravdi/14531

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