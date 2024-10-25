Шольц відхилив прохання Зеленського щодо запрошення України до НАТО до завершення війни проти РФ

Канцлер ФРН зазначив, що країни НАТО вже "окреслили перспективу" для України.

"Я вважаю, що наразі немає потреби в новому рішенні, яке б виходило за рамки того рішення", - сказав Шольц.

За його словами, важливо усвідомлювати, що "країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО".

"Всі це знають, з цього приводу немає жодних розбіжностей", - додав канцлер.

Запрошення України в НАТО є одним із пунктів "плану перемоги", який Зеленський останніми тижнями представляв союзникам.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28033

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