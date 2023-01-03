Чорний екран замість пропагандистів. У Мелітополі не працює РосТБ

У Мелітополі перестало показувати російське телебачення. Колаборати почали хвилюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"У тимчасово окупованому Мелітополі ще одна зрада. На новорічні свята городяни залишились без пропаганди-ТБ. Половина телеканалів не показувало", - йдеться в повідомленні.

До того ж, як зазначається, вчора були перебої із трансляцією, працювало кілька телеканалів.

"Містяни, які і так більшу частину часу проводять вдома, залишилися без ТБ. Деякі почали переналаштовувати канали, але марно. В інших рашаТБ пробивалося. А сьогодні посипалися скарги на те, що замість телеканалів взагалі люди спостерігають чорний екран", - додають в Telegram-каналі.

Пізніше у пропагандистських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що проводяться технічні роботи на телестанції Мелітополя. І з цим пов'язані перебої прийому сигналу цифрових телеканалів.

"Колаборанти з окупантами нервуються і також благають городян не читати українські ЗМІ", - додають в Telegram-каналі.

Джерело: rbc.ua

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