Чотирьох «верхолазів» зупинили прикордонники у горах на Закарпатті
Чотирьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон, виявили вчора прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону.
Під час патрулювання гірської ділянки державної межі прикордонний наряд помітив невідомих осіб, які рухалися у напрямку українсько-румунського кордону, їх затримали.
Двоє жителів Чернігівщини віком 33 та 28 років, 22-річний буковинець та 23-річний галичанин до зустрічі із прикордонниками вже дві доби «мандрували» горами, щоб обійти наявні контрольні пости та незаконно потрапити в Румунію. Усіх чотирьох затримали та доставили у прикордонний підрозділ.
Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду.
Джерело: dpsu.gov.ua