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Covert Cabal та HighMarsed дослідили нові знімки баз зберігання танків Т-80Б/БВ на території росії

Covert Cabal та HighMarsed дослідили нові знімки баз зберігання танків Т-80Б/БВ на території росії

1295 база: кількість танків Т-80 знизилася зі 136 одиниць перед початком вторгнення до 0 (з середини 2023 року);

1311 база: з 86 одиниць до 71;

769 база: з 41 одиниць до 13;

111 база: з 318 одиниць до 33;

22 база: з 418 одиниць до 118;

6018 база: з 208 одиниць до 47.

Загальна кількість танків Т-80Б/БВ у «візуально хорошому стані» впала з приблизно 1200 одиниць до менше ніж 300.

Що стосується потенційного перебування/зберігання танків у гаражах на територіях баз, то максимальною кількістю таких танків може бути:

22 база: макс. 180 одиниць;

1295 база: макс. 108 одиниць;

1311 база: макс. 216 одиниць;

111 база: макс. 288 одиниць.

Червона лінія на графіку позначає видимі на знімках танки, верхня жовта лінія враховує гіпотетичну ситуацію, в якій всі гаражі «забиті» виключно танками Т-80; помаранчева - усереднена оцінка залишкової кількості танків Т-80 на базах зберігання за поточних темпів виснаження.

Стисло: танки Т-80Б/БВ на базах зберігання за поточних темпів виснаження закінчаться в середині 2026 року - що не означатиме зникнення їх з поля бою цілком, оскільки більшість (якщо не всі) танки з баз зберігання спочатку прямують на БТРЗ задля модернізації до моделі Т-80БВМ.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15278

Новости портала «Весь Харьков»

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