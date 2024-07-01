Covert Cabal та HighMarsed дослідили нові знімки баз зберігання танків Т-80Б/БВ на території росії
1295 база: кількість танків Т-80 знизилася зі 136 одиниць перед початком вторгнення до 0 (з середини 2023 року);
1311 база: з 86 одиниць до 71;
769 база: з 41 одиниць до 13;
111 база: з 318 одиниць до 33;
22 база: з 418 одиниць до 118;
6018 база: з 208 одиниць до 47.
Загальна кількість танків Т-80Б/БВ у «візуально хорошому стані» впала з приблизно 1200 одиниць до менше ніж 300.
Що стосується потенційного перебування/зберігання танків у гаражах на територіях баз, то максимальною кількістю таких танків може бути:
22 база: макс. 180 одиниць;
1295 база: макс. 108 одиниць;
1311 база: макс. 216 одиниць;
111 база: макс. 288 одиниць.
Червона лінія на графіку позначає видимі на знімках танки, верхня жовта лінія враховує гіпотетичну ситуацію, в якій всі гаражі «забиті» виключно танками Т-80; помаранчева - усереднена оцінка залишкової кількості танків Т-80 на базах зберігання за поточних темпів виснаження.
Стисло: танки Т-80Б/БВ на базах зберігання за поточних темпів виснаження закінчаться в середині 2026 року - що не означатиме зникнення їх з поля бою цілком, оскільки більшість (якщо не всі) танки з баз зберігання спочатку прямують на БТРЗ задля модернізації до моделі Т-80БВМ.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15278