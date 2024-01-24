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ДБР повідомило про підозру військовому посадовцю, через якого відсутня на службі жінка отримала 500 тис. грн бойових

ДБР повідомило про підозру військовому посадовцю, через якого відсутня на службі жінка отримала 500 тис. грн бойових

● Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Запоріжжя, через недбалість якого відсутня на службі жінка отримала майже 500 тисяч гривень «бойових» виплат.

● Військовослужбовця була переведена з однієї частини до іншої, однак вирішила залишитись вдома і безпідставно не поїхала на службу.

● Заступник командира військової частини протягом п’яти місяців «не помічав» її відсутності та не інформував командира про цей факт. Через це жінці нараховували щомісячне грошове забезпечення, у тому числі додаткові винагороди на загальну суму 495 тис. гривень.

● Заступник командира військової частини підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

● Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

● Проводиться робота для відшкодування завданих державі збитків.

● Матеріали щодо військовослужбовиці виділені в окреме провадження, слідство триває.

● Процесуальне керівництво здійснює Маріупольська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4124

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