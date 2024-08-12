Десятки тисяч протестувальників пройшли маршем столицею Сербії — вони мітингують проти відкриття літієвої шахти

Politico повідомляє, що загалом на вулиці Бєлграда вийшли близько 30 тис. демонстрантів. Екологічні активісти побоюються, що проєкт забруднить землю та воду в західному регіоні Джадар, де знаходиться родовище.

Водночас сербські урядовці назвали мітинг "політично мотивованим", який має на меті "повалення президента та уряду". Сам президент країни Александар Вучич, коментуючи протести, заявив, що російські служби безпеки повідомили йому, що готується "державний переворот".

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47420

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