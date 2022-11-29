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Детский писатель Владимир Вакуленко был убит российскими военными во время оккупации Изюма — «Суспільне»

Детский писатель Владимир Вакуленко был убит российскими военными во время оккупации Изюма — «Суспільне»

Вакуленко исчез в селе Капитоловка под Изюмом в марте. Его родители рассказали, что 24 марта в его дом зашли пятеро человек и похитили мужчину прямо в домашней одежде. «Володю сначала заставили раздеться, проверили на татуировку. Татуировка у него есть», — рассказала мать писателя Елена Игнатенко. Она узнала, где скрывают ее сына, и просила похитителей, чтобы те отпустили его. Они пообещали вернуть его домой, но этого так и не произошло.

Когда ВСУ освободили Изюм, в городе нашли журнал с данными об умерших, который вела местная ритуальная служба. Под номером 319 в нем были указаны данные Вакуленко, однако правоохранительные органы отрицали, что в могиле под этим номером был похоронен писатель. Несмотря на это, журналисты нашли фото тела, сделанное перед погребением. На нем была видна татуировка, похожая на татуировку Вакуленко.

Уничтожение представителей интеллигенции, носителей обычаев и традиций - одно из доказательств геноцида.

#Изюм #преступления

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6910

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