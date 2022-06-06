Дипломатия - она такая... Власти Украины и Венгрии обвинили друг друга в проблемах с психикой

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил в психическом нездоровье Зеленского из-за его критики европейских лидеров:

«Обычно тот, кто нуждается в помощи, привык просить, вежливо, конечно, настойчиво, но всегда только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать. <...> Вот личная, психическая проблема, с которой я, со своей стороны, не знаю, что делать».

Представитель МИД Украины Олег Николенко в ответ заявил, что Кеверу нужно показать справки о состоянии его психического здоровья:

«Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке. А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и обелять преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла».

Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные коврижки: Подоляк отреагировал на заявление (https://t.me/u_now/51923) спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о «психических проблемах» у президента Зеленского из-за того, что он решительно и иногда жестко просит партнеров о поддержке.

«Единственная «проблемная» страна в европейской семье, господин Ласло Кевер, это Венгрия, блокирующая любые реакции на зверства россии в Украине. Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не самое лучшее место в учебниках истории», - написал Подоляк.

Источник: https://t.me/vekha/40896

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