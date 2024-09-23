Джерела, наближені до кремля, стверджують, що путін передав Трампу особисте послання

У ньому йдеться про те, що закінчити війну в Україні за 24 години не вийде за всьому бажанні.

Мовляв, керівництво рф "цінує миротворчі зусилля Трампа і готове взяти участь у реалізації його мирного плану".

У посланні стверджується, що "москва дуже довго намагалася укласти мирну угоду з українською владою, але не побачила жодного бажання проводити конструктивні переговори" - коротше, завели свою стару платівку.

путін у посланні також висловив готовність одразу після виборів у США у разі перемоги Трампа провести з ним тривалу телефонну розмову, а на початку 2025 року навіть особисто з ним зустрітися.

Навести контакти з Харріс росіяни не намагались.

Що цікаво. У Washington Post підрахували, що Трамп вже дав 41 конкретну обіцянку про те, що зробить у "перший день" на посаді президента.

Обіцянки включають в себе завершення війни в Україні, масову депортації мігрантів, скасування пільг на електромобілі тощо.

Гігант!

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20561

Новости портала «Весь Харьков»