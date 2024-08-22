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Других спасателей для россеян нет

Других спасателей для россеян нет

Количество пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске Ростовской обл. выросло до 42

15 человек госпитализированы, 27 находятся на амбулаторном лечении.

Возгорание началось после атаки беспилотника 18 августа, пожар до сих пор не могут ликвидировать. После привлечения сотен пожарников, пожарной авиации и прочего рашисты привлекли к тушению своих попов – других спасателей для россеян не осталось.

Аминь!

Джерело: https://t.me/c/1226880919/41039

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