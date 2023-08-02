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Два білоруських вертольоти перетнули польський кордон

Два білоруських вертольоти перетнули польський кордон

Повітряний простір Польщі порушили два білоруські гелікоптери, які тренувалися поблизу кордону, сталося в районі Біловежі. Вони йшли на дуже малій висоті, що ускладнювало їх виявлення радіолокаційними системами.

Білоруська сторона наперед поінформувала польську сторону про навчання.

У зв'язку з інцидентом міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак наказав збільшити кількість військ на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент проінформували НАТО.

У Міноборони Білорусі назвали "надуманими" звинувачення у порушенні кордону Польщі, нібито для "виправдання" нарощування сил та засобів біля білоруського кордону. Стверджують, що кордон не порушували.

Фото: Facebook/Eliza Kowalczyk

Два білоруських вертольоти перетнули польський кордон

Два білоруських вертольоти перетнули польський кордон

Джерело: https://t.me/liganet/29817

Новости портала «Весь Харьков»

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