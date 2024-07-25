В Минобороны, тем временем, завершается полный аудит эпохи Шойгу, результаты которого прогнозируются Белоусовым как очень неутешительные – коррупция на всех уровнях.

--------

Вчора в москві підірвали офіцера воєнної розвідки, а не заступника начальника 89-го центру «Кристалл».

Поранений внаслідок підриву машини в москві військовий офіцер в/ч «психологічних операцій» головного управління генштабу зс рф Андрій Торгашов. Він повний тезка заступника начальника 89-го центру супутникового зв'яку зс рф, якого зовуть Андрій Торгашов.

Підозрюваний у сьогоднішньому підриві автомобіля в москві втік до Туреччини, заявив директор ФСБ Бортников

росія нібито веде переговори щодо його екстрадиції.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11457

Новости портала «Весь Харьков»