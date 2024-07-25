Две недели назад два приближённых зама Шойгу умерли в один день
В Минобороны, тем временем, завершается полный аудит эпохи Шойгу, результаты которого прогнозируются Белоусовым как очень неутешительные – коррупция на всех уровнях.
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Вчора в москві підірвали офіцера воєнної розвідки, а не заступника начальника 89-го центру «Кристалл».
Поранений внаслідок підриву машини в москві військовий офіцер в/ч «психологічних операцій» головного управління генштабу зс рф Андрій Торгашов. Він повний тезка заступника начальника 89-го центру супутникового зв'яку зс рф, якого зовуть Андрій Торгашов.
Підозрюваний у сьогоднішньому підриві автомобіля в москві втік до Туреччини, заявив директор ФСБ Бортников
росія нібито веде переговори щодо його екстрадиції.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11457