Едет-стреляет, что ещё нужно?

Впервые применение флотского реактивного бомбомёта РБУ-6000 российскими войсками было зафиксировано в сентябре 2023 года. Тогда этот бомбомёт устанавливали на транспортный тягач МТ-ЛБ.

Причина такого новшества - острый дефицит РСЗО в сухопутных войсках, а флотские РБУ-6000 в достаточном количестве были списанные на складах, либо на кораблях, без прямого применения.

Наглядный пример того, насколько эффективен данный гомункулус, правда в данном случае, будучи установленным на шасси Урал-4320.

Важно понимать, что сейчас для РОВ играет роль не столько целесообразность и рациональность, сколько простота установки и галочка в списке поставок очередной "реактивной" единицы.

Тут интересный момент. Ещё в советские времена, комплектацию подразделений реактивной артиллерией пытались прировнять к комплектации ствольной. Поэтому, штатно, в БТГр должно быть, что 12 ствольных арт-систем, так и 12 РСЗО. Но, в восстановлении РСЗО сложнее ствольной артиллерии буксируемого типа, по затрате человеко-часов и энергоресурсов и ВРК россии не может вытянуть реактивную арту по количеству.

Даже сейчас, в зоне БД у РОВ дефицит РСЗО в подразделениях составляет феноменальные 85%! Нехватка РСЗО самая критическая в российской армии. Вот и лепят из имеющегося гуано, что-то напоминающее конфетку... Именно - напоминающее. Как дракон в исполнении одного якутского скульптора...

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21688

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