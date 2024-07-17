Енергетична ситуація в регіонах на 17липня: через негоду знеструмлено понад 25 тисяч споживачів

▶ ️ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Через несприятливі погодні умови знеструмлювались 91,7 тисячі споживачів у 336 населених пунктах. На ранок через негоду знеструмлено 19,4 тисячі споживачів у 141 населеному пункті.

▶ ️ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Внаслідок грози знеструмлено 6,5 тисячі абонентів у 25 населених пунктах.

▶ ️ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 3,3 тисячі абонентів. Енергетики заживили понад 9 тисяч абонентів у 11 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 123 населених пункти, загалом – 80,8 тисячі абонентів.

▶ ️ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

На ранок через бойові дії без енергопостачання залишається 3731 абонент у 51 населеному пункті.

▶ ️КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Через технологічні порушення знеструмлено 126 споживачів.

▶ ️ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Внаслідок бойових дій без електропостачання 165 абонентів. Через технологічні порушення знеструмлено 7,3 тисячі абонентів.

▶ ️СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Через технологічні порушення без світла 198 споживачів у 2 населених пунктах.

Загалом через бойові дії без електропостачання залишаються 3,8 тисячі споживачів у 69 населених пунктах.

▶ ️ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

За минулу добу енергетики заживили 1,5 тисячі абонентів, знеструмлених через бойові дії. На ранок внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються 38,2 тисячі споживачів у 107 населених пунктах.

▶ ️ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Внаслідок обстрілу м. Херсон знеструмлено 3 тисячі абонентів. На ранок через бойові

дії у м. Херсон знеструмленими залишаються 5476 абонентів, у Херсонській області - 26,1 тисячі абонентів у 48 населених пунктах.

▶ ️ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Внаслідок технологічних порушень знеструмлено 452 споживачі у 6 населених пунктах. На ранок внаслідок бойових дій без світла 1,5 тисячі споживачів у 28 населених пунктах.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/2584

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