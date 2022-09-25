Агресія росії підірвала сенс такого злочину, як геноцид: Естонія і Україна разом позиватимуться у суді проти рф

До Міжнародного суду направлено заяву через недотримання росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, йдеться у заяві очільника МЗС Урмаса Рейнсалу.

Естонія разом з іншими учасниками Конвенції про запобігання злочину геноциду хотіла б втрутитися в суперечку між Україною та росією, оскільки агресія росії під приводом запобігання та покарання геноциду серйозно підірвала сенс такого жахливого злочину, як геноцид.

Зазначимо, до Міжнародного суду ООН з такою ж заявою звернулися США, Велика Британія, Німеччина, Латвія, Литва, Франція, Нова Зеландія, Румунія та Швеція.

Джерело: https://t.me/spravdi/17827

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