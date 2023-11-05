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Евреи-выпускники Гарварда сформировали союз, который “накажет долларом” университет за “вялую реакцию” на подстрекательство против Израиля

Евреи-выпускники Гарварда сформировали союз, который “накажет долларом” университет за “вялую реакцию” на подстрекательство против Израиля

1200 еврейских выпускников Гарвардского университета (США) сформировали новый союз после “вялой реакции” этого знаменитого академического учреждения на террористическое нападение на Израиль 7 октября и антисионистскую деятельность в кампусе.

Этот союз разворачивает кампанию, в рамках которой призывает всех выпускников и спонсоров Гарварда на протяжении многих лет обещать не жертвовать университету более 1 доллара в год, пока данное академическое учреждение не изменит свой подход к теракту 7 октября и не примет меры в отношении подстрекательства против Израиля на территории кампуса.

Ранее фонд Вакснера, финансировавший программу подготовки будущих израильских лидеров в гарвардской школе менеджмента имени Кеннеди, объявил о прекращении пожертвований Гарвардскому университету и закрытии программы.

Еще раньше чета израильтян Батья и Идан Офер вышла из исполнительного комитета Школы управления Гарвардского университета и отменила крупное пожертвование в несколько миллионов долларов университету из-за его реакции на террористическое нападение ХАМАСа на Израиль

Напомним, что после нападения террористов ХАМАСа на Израиль, в котором были убиты более 1400 человек, около 240 были похищены и многие тысячи ранены, 31 студенческая организация Гарварда опубликовала совместное заявление с возложением вины за произошедшее на Израиль. Руководство Гарварда под предлогом свободы слова ограничилось лишь тем, что отмежевалось от этого заявления, подчеркнув, что это мнение студентов, а не вуза.

Джерело: nigroll.com

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