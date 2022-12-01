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Facebook заблокував привітання командувача Повітряних сил, бо йому не сподобалася правда про російських терористів

Facebook заблокував привітання командувача Повітряних сил, бо йому не сподобалася правда про російських терористів

Вчора соцмережа Facebook заблокувала допис командування Повітряних сил із привітанням генерал-лейтенанта Миколи Олещука воїнам радіотехнічних військ.

Джерело: акаунт командування ПС, скриншот, наданий УП, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: У середу 30 листопада відзначається День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

Привітання Олещука було оприлюднене на офіційній сторінці командування, але за кілька годин було заблоковане з мотивацією "порушує стандарти спільноти щодо мови ворожнечі".

У пресслужбі Повітряних сил неабияк обурилися цьому факту.

Facebook заблокував привітання командувача Повітряних сил, бо йому не сподобалася правда про російських терористів

Ганьба!

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Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомлення було опубліковано о 6.10, а о 10.30 забанено. За цей час воно зібрало понад 200 репостів та тисячі переглядів.

Привітання було оприлюднене ще раз із кількома корективами. Зокрема формулювання "ефективної утилізації російської нечисті в повітрі!" замінене на утилізацію ворога, а фраза "здичавілого русского мира" на "руzzкого міра".

Оригінал привітання можна знайти у Telegram-каналі Повітряних сил.

Нагадаємо: Facebook неодноразово банив пости зі згадуванням незаконної воєнної агресії Росіїйської Федерації.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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