Польські перевізники, які влаштували страйк на кордоні з Україною, блокують зокрема пропуск гуманітарної допомоги та цистерн із паливом.

В Мінінфраструктури кажуть, що зафіксували "численні випадки" цього і передали повідомлення колегам із Польщі.

Команда відомства побувала на двох пунктах пропуску – там було загалом не більше ніж 15 протестувальників.

"Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках. Під час поїздки ми побачили, що на в’їзд до України пропустили більше транспортних засобів, ніж зазвичай", — розповідає заступник голови відомства і додає, що приїзд команди по суті впливає на те, скільки вантажівок вирішують пропускати.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/39680

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