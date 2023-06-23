Фантастическая речь Говарда Баффета, старшего сына инвестора, филантропа и мультимиллиардера Уоррена Баффета на Лондонской конференции по восстановлении Украины

● Мы не передаём Украине всё, что ей нужно, чтобы выиграть эту войну, так мы ещё требуем от Украины воевать так, как мы не воевали бы сами.

● Некоторые поступают исходя из страха. Но никто никогда бы не боролся, если бы боялся последствий.

● Джон Маккейн однажды сказал: не провоцировать Путина - это показать слабость, которая 100% спровоцирует Путина. На этот раз у нас нет права на ошибку.

● Были времена, когда мы были малодушными. Мы помогали, но мы были медленными. Были времена, когда мы были нерешительными. Нет времени оглядываться. Потому что то, что мы делаем сейчас, поменяет ход истории.

● Ни один американец не согласился бы на такое для своего ребёнка. Ни один британец не согласился бы на такое для своего ребёнка. Никто в этом зале не согласился бы на такое для своего ребёнка. Так почему мы позволяем этому продолжаться?

Фрагмент смотреть целиком. Кто не посмотрит - многое потеряет.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12306

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