Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:19
Просмотров: 38

Формуються перші у світі ударні роти БПЛА

Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Держспецзв'язку, в межах проєкту “Армія дронів”, Мінцифри створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проєкту. Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України.

Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога.

Головний партнер з навчання ударних рот військова школа Боривітер.

Робимо все, щоб забезпечити воїнів сучасними технологіями

Міністерство цифрової трансформації України Міністерство оборони України Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Формуються перші у світі ударні роти БПЛА

Формуються перші у світі ударні роти БПЛА

Формуються перші у світі ударні роти БПЛА

Формуються перші у світі ударні роти БПЛА

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За Украину сегодня воюют более 1000 чеченцев
Сегодня 06:10    56
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    60
Оперативна інформація станом на 18.00 27.01.2023 щодо російського вторгнення
27.01.2023 18:40    169
День народження Павла Чубинського — поета, автора слів Гімну України
27.01.2023 10:55    200
"Американи" засилають до мордору троянського коня
27.01.2023 10:42    363
В ФРГ начинается обучение украинских военных работе с БМП Marder
27.01.2023 10:29    190
Ймовірний бойкот Олімпійських ігор та розширення санкцій проти рф у Японії
27.01.2023 10:17    222
Як безкоштовно евакуюватися з небезпечних регіонів України
27.01.2023 10:05    219
Переломный момент
27.01.2023 09:53    239
Слова Бербок о "войне с Россией" объяснили в МИД ФРГ
27.01.2023 09:41    246
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 