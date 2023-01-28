Формуються перші у світі ударні роти БПЛА

Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Держспецзв'язку, в межах проєкту “Армія дронів”, Мінцифри створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проєкту. Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України.

Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога.

Головний партнер з навчання ударних рот військова школа Боривітер.

Робимо все, щоб забезпечити воїнів сучасними технологіями

Міністерство цифрової трансформації України Міністерство оборони України Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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