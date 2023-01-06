Фрегат "Мира" от Путина

Запуск Фрегата "Горшкова" в далёкое плавание, по мнению кремлевской обслуги, является проекцией техники "кнута и пряника" для войны.

Так, Кремль направил "тупого и ещё тупее" в Европу, чтобы там наскрести список тех, кто готов тайно или явно лоббировать переговорный трек. Пикантность ситуации в том, что даже "вторая любовница" Путина - венгерская калоша - начинает обходить стороной мирные запросы, стараясь длинным языком не провоцировать особое внимание Запада к себе. Однако Венгрия ещё не до конца поняла, что в случае попытки сидеть на 2 стульях страна останется и без западного финансирования, и без кремлёвского протектората, поэтому "чудик" окажется и без денег, и без власти, зато у разбитого корыта кремлевской ботоксной рухляди.

Стоит отметить, что лоббирование мирного трека куда успешнее получается у Лукашенко, чем у Путина. Минск играет на протоптанных Макеем тропинках, продавая свое невовлечение в войну как жест особой миролюбивости.

Вообще весь 2023 официально и неофициально в Дворце пройдет под знаменем "раненого голубя", который попытается вывернуться и из кремлевской клетки, и из западного мангала.

У Путина с переговорами всё гораздо труднее. Согласились лоббировать этот трек те, кто до принятия решений никогда не допускался: там пока всякие одиночества, несколько подозреваемых в сексуальных домогательствах, несколько шарлатанов, ведущих переговоры с потусторонним миром, несколько бывших военных, оставшихся без денег и карьеры, а также свора тех, кто сумел продать Москве пустое место с громким названием "think tank", ну и традиционные педофилы и женоненавистники, видящие в Путине "патриархальную руку".

Самое смешное, что даже Китай, который настаивал на мирном треке, перешёл к молчаливой позиции попытки "воссоединения с американским духом" под знамёнами нового главы МИД, позиция которого для всех остаётся достаточно туманной.

В это же время "лёд тронулся" с Франции: теперь Запад поставляет Украине оружие нового образца. Интересно, что протаптывать эту дорогу начал Макрон, который всю зиму и весну 2022 провел за телефонными переговорами с Путиным. Он, в сущности, верил в силу российского вооружения, поэтому хотел "смягчить" (как он это понимал) последствия войны для свободного мира. Теперь и Макрон встал на сторону абсолютной силы, осознав, что Путин ничего не добьется, а он похож на обиженную разведенку в депрессии.

Это обстоятельство никак не повлияло на Кремль. Он так и не понял, что остался один на льдине, считая собаку лошадку, поэтому Путин выпустил фрегат, нашпигованный "цирконами", а ещё цирковыми пуделями и морскими котиками.

Теперь фрегат угрожает "островному государству" (Великобритании) и "первому миру" (США), настаивая на мирном треке. "А если вы не согласитесь на мир, то получите ЦИРКон".

Но уже не страшно. Путин также пыжился над "грязной бомбой", но после достаточно элегантного ответа западной разведки о том, в какое отверстие Путину прилетит ответ на ядерное безобразие, "угроза грязной бомбы была ликвидирована".

Вообще шаги отчаяния Кремля достаточно симптоматичны: выродок требует мира, рассылая по миру нелепые угрозы (то в виде "мафиозных" животных останков, то в виде угроз грязной бомбой, то в виде фрегатов "Si vis pacem - para bellum"), над которыми смеются уже везде, включая кремлевские коридоры.

И только Пригожин ходит довольный, понимая, что подмял под себя добрую половину власти, сконструировав властную альтернативу в виде "криминального круга".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7709

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